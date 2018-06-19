ЧМ-2018 атаковали насекомые: журналистка вела репортаж в антимоскитной сетке

19 июня, 2018, 10:52

Участники и гости чемпионата мира по футболу в России страдают от нашествия насекомых

Об этом сообщает "Спорт-Експрес".

Ведущая немецкого телеканала ARD была вынуждена надеть антимоскитную сетку во время прямого включения перед началом матча Тунис - Англия в Волгограде.

Wenn dir kurz vor Anpfiff gesagt wird, dass Wolgograd früher Stalingrad hieß. pic.twitter.com/c952M8rWsd — Trash_Couture (@tr4sh_coutur3) 18 июня 2018 г.

Поражен количеством насекомых был и футболист сборной Англии Гарри Кейн.

"Нам сказали заранее, что насекомых будет очень много. Но когда мы вышли на разминку, их было гораздо больше, чем мы могли себе представить. Мы нанесли защитный спрей, потому что очень важно было, чтобы они не отвлекали нас от игры", - рассказал Кейн.

Комитет здравоохранения Волгоградской области пояснил, что обилие мошки - традиционное летнее явление, обусловленное климатом и большим количеством окрестных водоемов. Впрочем, организаторы оказались бессильными против нашествия насекомых, с которым во время спортивных соревнований на стадионах, обычно, борются специальными средствами и инсектицидами.