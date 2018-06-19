Беринчик узнал, с кем будет боксировать в Киеве

19 июня, 2018, 16:54

Украинский боксер Денис Беринчик получил соперника на бой, который состоится 23 июня в Киеве

Об этом сообщает промоутерская компания Sparta Boxing Promotions.

Беринчик будет защищать титул WBO (Всемирной боксерской организации) Oriental в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) в поединке против колумбийца Хосе Луиса Прието.

Для 30-летнего Беринчика этот поединок станет девятым на профессиональном ринге, в предыдущих восьми он одержал победы. 33-летний Прието провел 30 боев, одержал 26 побед и потерпел четыре поражения. В начале карьеры в 2006 году владел титулом чемпиона Центральной Америки по версии WBO.

Другой украинский боксер Олег Малиновский 23 июня буду защищать титул чемпиона Европы WBO в полулегком весе (до 57,2 кг), Его соперником станет другой боксер из Колумбии — Веллингтон Оробио.