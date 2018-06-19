19 июня, 2018, 15:28

Женщины народности бака в Камеруне стали рожать заметно меньше с 2010 года, и единственное этому объяснение - воздействие открытого чуть ранее бара и массовое увлечение бака дешевым алкоголем

Это обнаружил французский антрополог Фернандо Росси, и если он прав, то его наблюдения - первый описанный в научной литературе случай, когда употребление алкоголя привело к снижению фертильности целой народности охотников-собирателей. Статья опубликована в журнале PNAS.

Пигмеи бака – народность людей невысокого роста, которые проживают в Камеруне, Конго и Габоне. Они ведут экзотический и далекий от технологий образ жизни: бака - охотники-собиратели, они ловят рыбу, стреляют из лука в птиц, ищут в лесу фрукты, разводят пчел. Цивилизация же доходит к ним в форме этнографов и торговцев полезными вещами.

Рождаемость у бака за 2007 - 2015 годы.

Изучая демографическую статистику, собранную участниками католической миссии, антрополог Фернандо Рамирес Росси обнаружил резкий спад рождаемости среди бака Камеруна в 2011 году.

Тогда же он решил проанализировать причины такого резкого падения числа новорожденных, и единственным подходящим событием оказалось открытие бара в одном из сел в конце 2010 года

Особым разнообразием меню бар не славился: в нем продавалась дешевая (9 центов пакет) алкогольная жидкость , часто с примесью метанола, что много раз приводило к печальным последствиям.

Бар стал центром общественной жизни, заменив в этом смысле католическую миссию, а смерть от алкогольного отравления стала самой распространенной причиной смерти среди бака.

Анализ рождаемости детей у женщин разного возраста

Правда, людей подобная статистика не останавливала. Росси считает, что именно этот способ проведения досуга привел к тому, что женщины бака стали рожать меньше: вместо 8,8 детей на одну женщину - всего 5,6; падение оказалось еще более резким у молодых женщин (от 15 до 25), которые, как отмечает исследователь, любят бар больше женщин старшего возраста.

Другие возможные причины снижения фертильности бака Росси исключил: в 2010-2011 годах не было ни эпидемий, ни проблем с продовольствием.

Ученый ссылается на предыдущие исследования, которые устанавливают связь между употреблением алкоголя и бесплодием у женщин и мужчин. Подобная культура употребления спиртного, отмечает Росси, может негативно повлиять и на здоровье уже рожденных детей, ведь дети бака часто находят пустые емкости из-под спиртного и облизывают их, очень рано привыкая ко вкусу и запаху.

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