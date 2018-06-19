Антикоррупционный суд с апелляциями, тарифы на газ, бюджет: в МВФ прокомментировали пересмотр нового транша

19 июня, 2018, 22:56

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард приветствовала принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине и настаивает, чтобы новосозданный суд рассматривал все коррупционные дела, включая апелляции

Об этом говорится в заявлении по результатам телефонного разговора Лагард с президентом Петром Порошенко, сообщает пресс-служба МВФ.

"Меня очень вдохновляет принятие украинским парламентом закона о Высшем антикоррупционном суде, что является важным шагом власти в борьбе против коррупции. Новый закон прокладывает путь к созданию независимого и сильного антикоррупционного суда, что вместе с существующими институтами (НАБУ и САП) будет способствовать обеспечению подотчетности и справедливости", - сказала Лагард.

Директор-распорядитель МВФ поздравила намерения Порошенко обеспечить начало работы суда уже до конца этого года.

"Мы договорились, что сейчас важно, чтобы парламент быстро принял поданный президентом дополнительный закон для того, чтобы формально образовать суд, а также поправки для возвращения условия о том, что суд будет рассматривать все дела, относящиеся к его юрисдикции, включая все апелляции решений судов первой инстанции", - подчеркнула Лагард.

Отметим, что в подписанном и опубликованном законе "О Высшем антикоррупционном суде" оказалась норма о том, что уголовные дела, которые уже сейчас направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела по топ-коррупции.

Также директор-распорядитель МВФ объяснила, что еще Украина должна сделать для получения очередного транша фонда.

По ее словам, было также оговорено тесное сотрудничество с целью своевременной реализации этих и других действий, связанных с тарифами на газ и бюджетом, имеющих решающее значение для завершения просмотра в рамках программы поддержки Украины со стороны МВФ.

Министерство финансов Украины ожидает получить следующий транш кредита МВФ осенью 2018 года. Сейчас продолжаются переговоры с представителями фонда по выполнению остальных условий для предоставления дальнейшего финансирования, в частности тарифов на газ и реформирования энергетического сектора.