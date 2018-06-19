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13-летняя девочка выпила таблетки для похудения и оказалась в реанимации


фото: tutknow
В Харькове 18 июня в больницу с отравлением забрали 13-летнюю девочку

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Установили, что девушка дома выпила таблетки для похудения. После приема медикаментов ей стало плохо и она в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию областной детской больницы.

Данное событие внесено в Журнал единого реестра заявлений и сообщений. В настоящее время ребенок переведен к аллергологическое отделение, его жизни ничего не угрожает.

Полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств отравления девушки.

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