13-летняя девочка выпила таблетки для похудения и оказалась в реанимации

19 июня, 2018, 10:30

В Харькове 18 июня в больницу с отравлением забрали 13-летнюю девочку

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Установили, что девушка дома выпила таблетки для похудения. После приема медикаментов ей стало плохо и она в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию областной детской больницы.

Данное событие внесено в Журнал единого реестра заявлений и сообщений. В настоящее время ребенок переведен к аллергологическое отделение, его жизни ничего не угрожает.

Полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств отравления девушки.