За сутки на Донбассе ранены четверо военных
18 июня, 2018, 13:02
За минувшие сутки в зоне проведения ООС ранения получили четверо украинских военных
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.
"Вчера, в результате ведения боевых действий в Луганском направлении, а именно в районе Крымского, во время вражеского обстрела получил ранения один наш военный. Кроме того, за минувшие сутки боевые травмы получили трое наших бойцов", - сообщил Мотузяник.
Отмечается, что вчера пострадали военные медики, которые во время обстрелов со стороны российских наемников эвакуировали раненых.
- Напомним, ранее в штабе ООС сообщали про одного пораненного военного за сутки в Донбассе.
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