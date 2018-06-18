За сутки на Донбассе ранены четверо военных

18 июня, 2018, 13:02

За минувшие сутки в зоне проведения ООС ранения получили четверо украинских военных

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

"Вчера, в результате ведения боевых действий в Луганском направлении, а именно в районе Крымского, во время вражеского обстрела получил ранения один наш военный. Кроме того, за минувшие сутки боевые травмы получили трое наших бойцов", - сообщил Мотузяник.

Отмечается, что вчера пострадали военные медики, которые во время обстрелов со стороны российских наемников эвакуировали раненых.