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Игромания официально стала заболеванием. ВОЗ объясняет симптомы


фото: Yablor
Зависимость от онлайн- и видеоигр внесли в каталог заболеваний ВОЗ и рассказали, по каким критериям ее можно определить

Об этом говорится на сайте организации.

Всемирная организация здравоохранения признала самостоятельным диагнозом патологическое влечение к играм.

Новый диагноз включает в себя зависимость от видео- и онлайн-игр. Симтомами этого заболевания называют утрату контроля над частотой и продолжительностью игры. Также признаком игромании является то, что человек делает игры наиболее приоритетным занятием. Еще один симптомом является продолжение игры даже при негативных последствиях, которые возникают в результате игры.

Такой диагноз могут определить, если человек увлечен патологическим влечением к играм не менее года.

ВОЗ внесли игроманию в список заболеваний 18 июня.

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