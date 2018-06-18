Игромания официально стала заболеванием. ВОЗ объясняет симптомы

18 июня, 2018, 17:12

Зависимость от онлайн- и видеоигр внесли в каталог заболеваний ВОЗ и рассказали, по каким критериям ее можно определить

Об этом говорится на сайте организации.

Всемирная организация здравоохранения признала самостоятельным диагнозом патологическое влечение к играм.

Новый диагноз включает в себя зависимость от видео- и онлайн-игр. Симтомами этого заболевания называют утрату контроля над частотой и продолжительностью игры. Также признаком игромании является то, что человек делает игры наиболее приоритетным занятием. Еще один симптомом является продолжение игры даже при негативных последствиях, которые возникают в результате игры.

Такой диагноз могут определить, если человек увлечен патологическим влечением к играм не менее года.

ВОЗ внесли игроманию в список заболеваний 18 июня.