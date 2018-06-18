Вопрос обмена Сенцова может решиться уже сегодня, - главный редактор "Эха Москвы"

18 июня, 2018, 13:19

По данным российского журналиста, главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, вопрос незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова может быть решен уже сегодня

Скриншот с телеграмм-канала на своей странице в Facebook разместила правозащитница Мария Томак.

Венедиктов, в частности, написал следующее: "сегодня (возможно) будет решаться история с Сенцовим и обменом".

"Эхо Москвы" типа либеральное медиа, но Венедиктов всегда кичится своими связями и источниками в Кремле. Надеюсь только, что этот "слив", от кого бы он не происходил, не повредит процессу", - прокомментировала это Томак.