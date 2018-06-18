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Вопрос обмена Сенцова может решиться уже сегодня, - главный редактор "Эха Москвы"


фото: news247
По данным российского журналиста, главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, вопрос незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова может быть решен уже сегодня

Скриншот с телеграмм-канала на своей странице в Facebook разместила правозащитница Мария Томак.

Венедиктов, в частности, написал следующее: "сегодня (возможно) будет решаться история с Сенцовим и обменом".

"Эхо Москвы" типа либеральное медиа, но Венедиктов всегда кичится своими связями и источниками в Кремле. Надеюсь только, что этот "слив", от кого бы он не происходил, не повредит процессу", - прокомментировала это Томак.

 
  • Напомним, уполномоченный по правам человека Людмила Денисова 15 июня прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова.
  • Однако ее так и не пустили до Сенцова.
  • Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцова якобы за нарушение договоренностей.
  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексованном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
  • Вместе с Сенцовим стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.

 

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