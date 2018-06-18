В Украине зафиксировали более 1,5 млн переселенцев
18 июня, 2018, 18:23
Министерство социальной политики взяло на учет более 1 млн 510 тысяч переселенцев из Донбасса и Крыма
Об этом сообщает Правительственный портал.
"По состоянию на 18 июня 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 510 708 переселенцев или 1 235 400 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.
- Недавно стало известно, что в 2017 году около 31 млн человек вынуждены были стать переселенцами в результате войн или стихийных бедствий.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве