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В Украине зафиксировали более 1,5 млн переселенцев

Министерство социальной политики взяло на учет более 1 млн 510 тысяч переселенцев из Донбасса и Крыма

Об этом сообщает Правительственный портал.

"По состоянию на 18 июня 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 510 708 переселенцев или 1 235 400 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

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