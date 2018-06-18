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В Украине стартует социальный проект для детей-сирот "Дорога домой"

Целью социального проекта "Дорога домой" будет помочь детям из детских домов оказаться в любящих семьях

Об этом сообщает UA.TV.

Ведущая и автор программы, известная актриса Римма Зюбина рассказывает, что у нее давно была мечта создать программу о детях, которые живут в детдомах. Ведь когда-то она хотела усыновить ребенка, но не хватило смелости.

"Я перечитала много информации и столкнулась с тем, что на всех сайтах я вижу только фотографию ребенка, очень часто - некачественную и устаревшую. Мне как усыновителю не хватало информации и, на мой взгляд, это было несправедливо в отношении детей, они должны расти в семьях. Так возникла идея создать программу, которая бы рассказывала и показывала больше о детках-сиротах", - поделилась Римма.

По ее словам, идея программы - это визитная карточка каждого отдельного ребенка, ее история. Героями являются дети разного возраста.

"Мы ездим по детским домам, входим с детьми в контакт, общаемся, адаптируем их к камере, съемкам. Чтобы ребенок выглядел естественно, таким, как он есть в жизни. Все дети - милые, красивые, но я в таком восторге от детей, которым по 12-16 лет - они полноценные, уже взрослые, со своими предпочтениями, вкусами. Есть мальчик-философ, который все прочитал - от Ницше до Хайдеггера", - рассказывает ведущая.

Римма рассказывает, что одного героя программы "Дорога домой" уже усыновила семья из Канады.

"Для меня нет ограничений - за границу усыновляют ребенка или нет, главное - чтобы дети росли в семьях, где их любят", - говорит автор программы.

Программа “Дорога домой” будет выходить на телеканале UA.TV на русском языке по понедельникам. А вскоре проект будет пересматриваться также на украинском, английском и арабском языках.

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