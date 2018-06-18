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В Таиланде бабушка с внуком нашли чемодан наркотиков


фото: Surachai Piragsa
В Таиланде 60-летняя женщина с внуком нашла возле дороги чемодан, наполненный 40 тыс. таблетками метамфетамина

Об этом сообщает Bangkok Post.

Женщина гуляла вместе со своим 4-летним внуком. Потом они увидели розовую чемодан и мальчик, очарованный цветом, спросил, могут ли они забрать находку домой. Отмечается, что женщина и ее внук забрали чемодан, не смотря, что находится внутри. Дома они увидели, что там 10 упакованных свертков неизвестного вещества вызвали полицию.

По информации полиции, в каждой упаковке было около 4 тыс. таблеток метамфитамина.

Отмечается, что чемодан нашли на дороге Нанг Ронг-Пахам. Полиция не выяснила, было это место закладки наркотиков, или они намеренно были выброшены, чтобы избежать задержания.

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