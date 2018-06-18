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В столице Македонии прошли протесты за смену названия страны

В столице Македонии в воскресенье вечером состоялась акция протеста против подписанного с Грецией соглашения по новому названию бывшей югославской республики

Об этом сообщает DPA.

Протестующие собрались у здания парламента в центре Скопье выкрикивали "Македония: мы не откажемся от названия". Они также выкрикивали имя президента Георги Иванова, который отказался подписывать соглашение, и пели патриотические песни.

Некоторые демонстранты также бросали камни и бутылки в полицию, правоохранители в ответ применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. В столкновениях пострадали 7 полицейских и 25 протестующих.

Организатором акции, по информации македонских СМИ, был Янко Бачев, лидер политической партии "Объединенная Македония", которая открыто призывает к вступлению Македонии в Евразийский союз и союз с Россией.

На акции были можно было заметить кроме македонских и российские флаги.

В воскресенье схватки после подписания соглашения состоялись также в Греции.

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.

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