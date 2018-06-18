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В Швеции произошла стрельба, 5 пострадавших

В шведском городе Мальме произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек

Об этом сообщается на сайте полиции города.

В полиции также рассказали, что нападавший скрылся, о состоянии пострадавших пока ничего не известно.

Как сообщают местные СМИ, стрельба произошла возле полицейского участка. Со слов очевидцев, они слышали 15-20 выстрелов из автоматического оружия.

 

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