В Швеции произошла стрельба, 5 пострадавших

18 июня, 2018, 23:44

В шведском городе Мальме произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек

Об этом сообщается на сайте полиции города.

В полиции также рассказали, что нападавший скрылся, о состоянии пострадавших пока ничего не известно.

Как сообщают местные СМИ, стрельба произошла возле полицейского участка. Со слов очевидцев, они слышали 15-20 выстрелов из автоматического оружия.