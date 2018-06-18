В Швеции произошла стрельба, 5 пострадавших
18 июня, 2018, 23:44
В шведском городе Мальме произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек
Об этом сообщается на сайте полиции города.
В полиции также рассказали, что нападавший скрылся, о состоянии пострадавших пока ничего не известно.
Как сообщают местные СМИ, стрельба произошла возле полицейского участка. Со слов очевидцев, они слышали 15-20 выстрелов из автоматического оружия.
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