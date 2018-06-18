В Раде предлагают запретить любое публичное проявление сексуальной ориентации
18 июня, 2018, 14:45
В Верховной Раде рассмотрят проект закона относительно запрета публичного проявления любых видов сексуальной ориентации
Соответствующая информация опубликована на сайте ВР.
Отмечается, что инициатором закоропроекту является народный депутат Олег Барна. Проект закона зарегистрировали 15 июня. Кроме того, на сайте не добавили сам текст законопроекта, который объясняет его суть.
Когда депутаты будут рассматривать законопроект, пока неизвестно.
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