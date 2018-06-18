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В Раде назвали новые штрафы за авто на еврономерах


фото: news247
Штраф за нарушение срока пребывания автомобиля, ввезенного временно или в режиме транзита (авто на еврономерах), может достигать 170 тыс. грн

Об этом заявила глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина, передает "Экономическая правда".

Южанина отметила, что зарегистрированные законопроекты об ограничении автомобилей на еврономерах предлагают, что лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не могло передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам или разукомплектовывать его.

Так, за один день просрочки вывоза транзитного авто с нарушителя будет взыскано 170 грн, за три дня отсрочки вывоза временно ввезенной машины - 850 грн, за месяц - 170 тыс. грн.

Также будет запрещено использование такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, для работы в такси. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тыс. грн.

Другое лицо, которое получит транзитное или временно ввезенное авто во владение или пользование, также будет оштрафовано.

По словам Южаниной, первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс грн, повторная фиксация - 170 тыс. грн, лишение права управления на год и изъятие автомобиля.

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