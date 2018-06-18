В правительстве объяснили, могут ли безработные получить субсидию

18 июня, 2018, 18:23

Безработные могут получить от государства помощь в оплате коммунальных услуг (субсидия)

Об этом сообщает Правительственный портал.

Если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, в расчет совокупного дохода такого домохозяйства включается среднемесячный доход таких лиц в размере:

половины одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, — в случае, когда такие лица в течение этого периода находились на срочной военной службе;

одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, — в случае, когда такие лица в течение этого периода учились на дневной форме обучения в учреждениях среднего образования, профессионально-технических учебных заведениях, учреждениях высшего образования или зарегистрированы в службе занятости, и в этот период обучались в центрах профессионально-технического образования;

одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, — в отдельных случаях по решению комиссии в случае, когда такие лица находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

фактически полученных такими лицами доходов — в случае, когда такие лица в течение этого периода получали хотя бы один из таких видов дохода, как пенсию, стипендию, пособие при рождении (усыновлении) ребенка, помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, помощь по досмотру за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства, помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, временную государственную социальную помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело право на пенсионную выплату, помощь по безработице;

фактически полученных такими лицами доходов — в случае, когда такие доходы в течение этого периода получало лицо, которое по состоянию на конец такого периода не достигло 18-летнего возраста.