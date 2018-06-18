В Польше туристический автобус слетел в кювет: 2 пассажиров погибли, почти 30 ранены
18 июня, 2018, 14:22
В Польше, в Куявско-Поморском воеводстве, съехал в кювет автобус с туристами преклонного возраста. В результате этого 2 человека погибли, 27 травмировалось
Об этом сообщает Куявско-Поморское воевода Миколай Богданович, передает агентство PAP.
Происшествие случилось утром 18 июня. По невыясненным пока причинам автобус выехал на встречную полосу, а затем в кювет.
Часть пострадавших пассажиров доставили в больницу в Быдгоще вертолетом.
Как сообщает RMF24, автобус принадлежит частной туристической фирме. Всего на момент аварии в автобусе находилось 50 пожилых людей, которые направлялись на экскурсию в Гданьск.
Wojewoda @M_Bogdanowicz_ już jest na miejscu wypadku autokaru w Konstantynowie (gm. Waganiec). #KujawskoPomorskie @MSWiA_GOV_PL @RCB_RP @tvp_info @RMF24pl @tvpbydgoszcz @radiopik @pomorska pic.twitter.com/wO3iVCIsJT— KP Urząd Wojewódzki (@KPUWBydgoszcz) 18 июня 2018 г.
- Напомним, 13 июня в Западнопоморском воеводстве Польши пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом переезде. Водитель грузовика погиб, 28 человек получили повреждения.
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