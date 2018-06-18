В Польше туристический автобус слетел в кювет: 2 пассажиров погибли, почти 30 ранены

18 июня, 2018, 14:22

В Польше, в Куявско-Поморском воеводстве, съехал в кювет автобус с туристами преклонного возраста. В результате этого 2 человека погибли, 27 травмировалось

Об этом сообщает Куявско-Поморское воевода Миколай Богданович, передает агентство PAP.

Происшествие случилось утром 18 июня. По невыясненным пока причинам автобус выехал на встречную полосу, а затем в кювет.

Часть пострадавших пассажиров доставили в больницу в Быдгоще вертолетом.

Как сообщает RMF24, автобус принадлежит частной туристической фирме. Всего на момент аварии в автобусе находилось 50 пожилых людей, которые направлялись на экскурсию в Гданьск.