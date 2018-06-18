В парижской электричке родился мальчик, он бесплатно будет ездить до 25 лет

18 июня, 2018, 17:05

В Париже в поезде сети городских электричек RER родился мальчик

Рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями "Шарль де Голль"/"Этуаль" и "Насьон", информирует "Европейская правда".

Мать и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, и роженица, и ее сын чувствуют себя хорошо. Впоследствии движение поездов на линии восстановили.

Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит малышу бесплатное пользование поездами сети RER, пока ему не исполнится 25 лет.