 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В парижской электричке родился мальчик, он бесплатно будет ездить до 25 лет


фото: youtube
В Париже в поезде сети городских электричек RER родился мальчик

Рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями "Шарль де Голль"/"Этуаль" и "Насьон", информирует "Европейская правда".

Мать и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, и роженица, и ее сын чувствуют себя хорошо. Впоследствии движение поездов на линии восстановили.

Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит малышу бесплатное пользование поездами сети RER, пока ему не исполнится 25 лет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июня, 2018 понедельник

больше новостей

18 июня, 2018 понедельник

17 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать