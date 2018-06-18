В Одессе поймали группу фальшивомонетчиков с подделками на $500 тыс.

18 июня, 2018, 16:24

Сотрудники СБУ задержали группировку фальшивомонетчиков, которые продавали и обменивали гривни и иностранную валюту

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией прекратили в Одессе деятельность этнической преступной группировки, которая специализировалась на изготовлении поддельных банкнот отечественной и основных зарубежных валют.

По результатам проведенных оперативных закупок правоохранители приобрели у злоумышленников 1,5 тысяч поддельных долларов и 9 тысяч фальшивых евро.

"Во время обысков у фальшивомонетчиков изъяты так называемая "кукла" на сумму 500 тысяч долларов США и неразрезанный лист поддельных гривневых купюр. Задержаны четверо участников группировки", - говорится в сообщении.

Известно, что главарь группировки, который организовал его деятельность, находясь в следственном изоляторе за ранее совершенные преступления, получит дополнительный срок заключения.