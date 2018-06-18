В Германии арестовали директора Audi
18 июня, 2018, 13:51
В Германии полиция задержала исполнительного директора автоконцерна Audi Руперта Штадлера в связи с "дизельным скандалом"
Об этом сообщает Reuters.
Мюнхенские прокуроры заявили, что Руперт Штадлер был задержан из-за опасения, что он может помешать текущему расследованию.
"В рамках расследования в отношении дизельного скадалу за участия двигателей Audi, прокуратура Мюнхена выдала 18 июня 2018 года ордер на арест профессора Руперта Штадлер", - говорится в сообщении.
Известно, что на прошлой неделе прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении Штадлера по подозрению в мошенничестве и опосредованной фальсификации. Тогда же правоохранительные органы провели обыски в домах Штадлера и одного из членов совета директоров Audi.
- Напомним, в 2015 году специалисты Агентства по защите окружающей среды США обнаружили, что на 482 тыс. автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, позволявшее в разы снизить показатели выбросов выхлопных газов и обойти экологические стандарты.
- Впоследствии стало известно, что немецкая компания Volkswagen устанавливала программное обеспечение, что позволяет фальсифицировать результаты экологических тестов, на модели Audi и Porsche.
- В июне 2018 года Volkswagen согласился выплатить Германии 1 млрд евро в связи со скандалом по поводу выхлопов дизельных двигателей.
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