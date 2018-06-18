В Германии арестовали директора Audi

18 июня, 2018, 13:51

В Германии полиция задержала исполнительного директора автоконцерна Audi Руперта Штадлера в связи с "дизельным скандалом"

Об этом сообщает Reuters.

Мюнхенские прокуроры заявили, что Руперт Штадлер был задержан из-за опасения, что он может помешать текущему расследованию.

"В рамках расследования в отношении дизельного скадалу за участия двигателей Audi, прокуратура Мюнхена выдала 18 июня 2018 года ордер на арест профессора Руперта Штадлер", - говорится в сообщении.

Известно, что на прошлой неделе прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении Штадлера по подозрению в мошенничестве и опосредованной фальсификации. Тогда же правоохранительные органы провели обыски в домах Штадлера и одного из членов совета директоров Audi.