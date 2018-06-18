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В Бельгии велогонщики влетели в авто, 20 человек пострадало


фото: RTBF
В Бельгии в результате столкновения с авто пострадало 20 велогонщиков во время проведения местных соревнований

Об этом сообщает RTBF.

ДТП произошло после полудня на последнем круге гонки. Велосипедисты спускались с крутого склона, их скорость достигала 70 км/час.

В этот по дороге ехала женщина на автомобиле с тремя детьми и внезапно остановилась. В машину врезался лидер колонны велогонщиков, а за ним еще два десятка спортсменов.

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Женщина позже объяснила, что остановила машину и вышла из нее, чтобы застегнуть ремень детского кресла на заднем сидении, и в это время в автомобиль врезались велогонщики.

В результате ДТП три велогонщика из Бельгии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, у четырех спортсменов - сотрясение мозга. У остальных незначительные травмы.

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