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Украинский пловец побил рекорд престижной серии


фото: Федерація плавання України
Украинец Андрей Гововров стал победителем серии "Маре Ностурм" и установил новый рекорд соревнований

Об этом сообщает Xsport.

26-летний Говоров соревновался на дистанции 50 метров баттерфляем. На первом этапе во французском Кан-ан-Русийоне украинец показал время 23,04 сек., а на втором - в Барселоне, преодолел дистанцию за 23,22 сек.

Третий етам соревнований в Монте-Карло стал самым удачным для украинского пловца. Говоров установил новый рекорд серии, преодолев в финале дистанцию за 22,53 сек. Предыдущий рекорд "Маре Нострум" также принадлежал нашему пловцу и составил 22,69 сек.

 

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