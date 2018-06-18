Украинский пловец побил рекорд престижной серии
18 июня, 2018, 12:50
Украинец Андрей Гововров стал победителем серии "Маре Ностурм" и установил новый рекорд соревнований
Об этом сообщает Xsport.
26-летний Говоров соревновался на дистанции 50 метров баттерфляем. На первом этапе во французском Кан-ан-Русийоне украинец показал время 23,04 сек., а на втором - в Барселоне, преодолел дистанцию за 23,22 сек.
Третий етам соревнований в Монте-Карло стал самым удачным для украинского пловца. Говоров установил новый рекорд серии, преодолев в финале дистанцию за 22,53 сек. Предыдущий рекорд "Маре Нострум" также принадлежал нашему пловцу и составил 22,69 сек.
- Украинский шпажист Богдан Ниникин завоевал бронзу чемпионата Европы по фехтованию в Сербии.
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