Украинский фехтовальщик выиграл бронзу чемпионата Европы

18 июня, 2018, 12:33

Украинский шпажист Богдан Никишин выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию

Об этом сообщает Xsport.

На ЧЕ в сербском городе Нови Сад украинец в 1/32 финала выбил из борьбы Жомбора Баньяи из Венгрии (13:8), в 1/16 победил четвертого номера посева Вадима Анохина из России (11:7), вырвал победу с минимальным преимуществом в противостоянии с итальянцем Марко Фикерой (3:2) и разобрался с немцем Лукасом Белльманном (15:12).

В полуфинале украинский шпажист потерпел поражение от двукратного чемпиона мира Николая Новоселова из Эстонии со счетом 9:10 и стал бронзовым призером континентального первенства.