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Украинский фехтовальщик выиграл бронзу чемпионата Европы


фото: FIE
Украинский шпажист Богдан Никишин выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию

Об этом сообщает Xsport.

На ЧЕ в сербском городе Нови Сад украинец в 1/32 финала выбил из борьбы Жомбора Баньяи из Венгрии (13:8), в 1/16 победил четвертого номера посева Вадима Анохина из России (11:7), вырвал победу с минимальным преимуществом в противостоянии с итальянцем Марко Фикерой (3:2) и разобрался с немцем Лукасом Белльманном (15:12).

В полуфинале украинский шпажист потерпел поражение от двукратного чемпиона мира Николая Новоселова из Эстонии со счетом 9:10 и стал бронзовым призером континентального первенства.

  • Для Никишина эта бронза чемпионата Европы стала второй в карьере. В 2016 году в польском Торуне украинец также был третьим.
  • Также в нынешнем сезоне на счету нашего шпажиста золото и три серебра, которые он выиграл на этапах Кубка мира.

 

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