Украинский боец MMA защитил титул чемпиона мира

18 июня, 2018, 11:55

Украинский боец смешанных единоборств Сергей Гузев защитил титул чемпиона мира по версии WWFC

В главном поединке вечера WWFC 11 в Киеве 35-летний Сергей Гузев впервые отстоял титул чемпиона в среднем весе (до 84 кг). Украинец победил опасного бразильца Вагнера Силву, который имеет опыт выступлений в сильнейшей промоушена мира - UFC.

Уже в первом раунде Гузев имел возможность записать на счет досрочную победу, отправив Силву в нокдаун. Бразилец сумел восстановиться и в дальнейшем поступил украинцу серьезное сопротивление, но все же не смог отобрать титул. По итогам пяти раундов раздельным решением судей победил Гузев.

Еще в одном чемпионском поединке вакантный титул WWFC в супертяжелом весе одержал грузин Роман Долидзе, который победил бразильца Эдера де Соузу. Во втором раунде боец из Грузии нокаутировал соперника.

В третьем титульном поединке WWFC 11 в категории до 52 кг потеряла украинка Светлана Гоцик, которая проиграла болевым приемом Магдалене Сормовой из Чехии.

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