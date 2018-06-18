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Украина успешно прошла аудит Международной морской организации


фото: Facebook
Украина прошла аудит Международной морской организации (ИMO), целью которого является проверка выполнения страной своих обязанностей как государственного порта

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

11-18 июня Международная морская организация провела аудит украинской инфраструктуры в области мореходства. Целью мероприятия была проверка соответствия выполнения Украиной международных обязательств в сфере безопасности судоходства.

"Мы смогли организоваться и доказали, что Украина - это морская держава! Причем, результат аудита порадовал не только нас, но и международных аудиторов. При среднем количестве замечаний к каждой стране по итогам аудита - более 22, в Украины - менее 10, а предостережение вообще одно”, - заявил Омелян.

По словам министра, украинских специалистов в дальнейшем будут приглашать становиться аудиторами ИМО, а Украина будет примером для других государств, как готовиться к таким аудитам.

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