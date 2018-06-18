Ученые впервые зафиксировали, как черная дыра "разрывает" звезду

18 июня, 2018, 21:06

Астрономы впервые наблюдали за тем, как черная дыра разрывает звезду и что происходит после этого

Об этом говорится на сайте NASA.

Оказывается, в дальнейшем из вещества, которое формирует звезду, образуется "джет" - поток частиц, который движется с очень высокой скоростью. Теперь ученые могут более пристально изучать поведение больших черных дыр в таких случаях

При этом большая часть процесса уже была додумана. Считается, что внутри каждой галактики находится как минимум одна сверхмассивная черная дыра, однако ее невозможно увидеть из-за огромной гравитации.

При этом, в случаях, когда рядом с таким объектом проходит звезда, мощные силы черной дыры поглощают ее и преобразуют в "джет", который легко наблюдать с помощью специальных приборов. Весь этот процесс теперь доступен для изучения.

Изображение галактики Arp299B, которая сливается с Arp299A (спиральная слева), сделано космическим телескопом NASA "Хаббл". Вставка показывает иллюстрацию художника, демонстрирующую разрушение (TDE), которое происходит, когда звезда проходит смертельно близко к сверхмассивной черной дыре.

Событие задокументировала группа астрономов под руководством Мигеля Переса-Торреса из астрофизического института Андалусии в Гранаде. Наблюдения продолжались более десяти лет - в 2005 году ученым удалось зафиксировать вспышку тепла, после чего они начали более детально изучать участок космоса, где это произошло.

Позже удалось увидеть, как одна звезда прошла очень близко к черной дыре и ее разорвало - это удалось установить по заметной и характерной в этих случаях вспышке.

Диаграмма, показывающая компоненты TDE, которые наблюдаются в Arp299B.

Астрономы надеются, что их открытие поможет понять, как именно разгоняется материя джета, в каких случаях черные дыры активно поглощают звезды и последствия этого события на участки космоса.

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