Ученые впервые зафиксировали, как черная дыра "разрывает" звезду
Об этом говорится на сайте NASA.
Оказывается, в дальнейшем из вещества, которое формирует звезду, образуется "джет" - поток частиц, который движется с очень высокой скоростью. Теперь ученые могут более пристально изучать поведение больших черных дыр в таких случаях
При этом большая часть процесса уже была додумана. Считается, что внутри каждой галактики находится как минимум одна сверхмассивная черная дыра, однако ее невозможно увидеть из-за огромной гравитации.
При этом, в случаях, когда рядом с таким объектом проходит звезда, мощные силы черной дыры поглощают ее и преобразуют в "джет", который легко наблюдать с помощью специальных приборов. Весь этот процесс теперь доступен для изучения.
Изображение галактики Arp299B, которая сливается с Arp299A (спиральная слева), сделано космическим телескопом NASA "Хаббл". Вставка показывает иллюстрацию художника, демонстрирующую разрушение (TDE), которое происходит, когда звезда проходит смертельно близко к сверхмассивной черной дыре.
Событие задокументировала группа астрономов под руководством Мигеля Переса-Торреса из астрофизического института Андалусии в Гранаде. Наблюдения продолжались более десяти лет - в 2005 году ученым удалось зафиксировать вспышку тепла, после чего они начали более детально изучать участок космоса, где это произошло.
Позже удалось увидеть, как одна звезда прошла очень близко к черной дыре и ее разорвало - это удалось установить по заметной и характерной в этих случаях вспышке.
Диаграмма, показывающая компоненты TDE, которые наблюдаются в Arp299B.
Астрономы надеются, что их открытие поможет понять, как именно разгоняется материя джета, в каких случаях черные дыры активно поглощают звезды и последствия этого события на участки космоса.
Читайте также: Найти 20 тысяч экзопланет за 2 года. Все, что стоит знать о новом телескопе от NASA
- Ранее астрономы обнаружили в 12 миллиардах световых лет сверхмассивную черную дыру, которая каждые два дня поглощает вещество массой, эквивалентной массе Солнца.
- Ученые утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на самом маленьком из четырех крупнейших спутников Юпитера, которые называются галилеевыми - Европе.
- Узнайте, как это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
- Астрономы из Критского университета создали трехмерную модель облака Муска, которая находится на расстоянии в 500 световых лет от Земли.
- Международная группа астрономов обнаружила слияние из 14 галактик, которые сталкиваются и в конечном итоге могут образовать мощнейший объект в известной Вселенной.
- Европейское космическое агентство выпустило самую большую звездную карту за всю историю астрономии.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве