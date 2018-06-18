Ученые узнали, в котором часу чаще всего рождаются дети

18 июня, 2018, 14:19

Ученые Университетского колледжа Лондона провели исследование, в котором проанализировали время рождения младенцев за 9 лет и определили самый популярный час

Об этом пишет BBC Украина.

С 1950-х годов выросло количество искусственно стимулированных родов, кесаревых сечений и других акушерских вмешательств. Но в последнее время растет число домашних родов. Это влияет на тренды и работу врачей.

Доктор Питер Мартин объяснил, что за эволюцией больше всего естественных родов происходит именно ночью.

"Наши предки жили группами, которые в течение дня были активными и рассеивались в течение дня, а ночью снова собирались вместе для отдыха. Поэтому ночные роды и, вероятно, давали матери и младенцу определенный уровень защиты", - говорит он.

В целом исследователи обнаружили, что 70% родов не в рабочие часы - с 9 утра по 5 вечера.

Кесарево сечение чаще всего проводят утром в будни, тогда как запланированные искусственные роды чаще всего происходят в полночь.

Больше всего нестимульованих родов происходит с 1 ночи по 7 утра. Чаще всего дети рождаются в 4 утра.