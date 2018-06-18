Ученые узнали, в котором часу чаще всего рождаются дети
Об этом пишет BBC Украина.
С 1950-х годов выросло количество искусственно стимулированных родов, кесаревых сечений и других акушерских вмешательств. Но в последнее время растет число домашних родов. Это влияет на тренды и работу врачей.
Доктор Питер Мартин объяснил, что за эволюцией больше всего естественных родов происходит именно ночью.
"Наши предки жили группами, которые в течение дня были активными и рассеивались в течение дня, а ночью снова собирались вместе для отдыха. Поэтому ночные роды и, вероятно, давали матери и младенцу определенный уровень защиты", - говорит он.
В целом исследователи обнаружили, что 70% родов не в рабочие часы - с 9 утра по 5 вечера.
Кесарево сечение чаще всего проводят утром в будни, тогда как запланированные искусственные роды чаще всего происходят в полночь.
Больше всего нестимульованих родов происходит с 1 ночи по 7 утра. Чаще всего дети рождаются в 4 утра.
- Напомним, женщины, которые полгода кормили ребенка грудью, вдвое реже болеют диабетом, а эффект сохраняется в течение многих лет после родов, доказали американские исследователи.
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