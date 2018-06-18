Тимошенко проигнорировала просьбу свидетельствовать в Стокгольмском арбитраже, - замглавы "Нафтогаза"
Об этом сообщил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.
По словам Витренко, во время судебного процесса "Газпрома" против "Нафтогаза" к Тимошенко обращались с просьбой выступить свидетелем. Но так и не получив в определенный промежуток времени необходимых заверений по поводу согласия выступить свидетелем на украинской стороне, рассчитывать на помощь Тимошенко не приходилось.
"Роль Тимошенко в победе в Стокгольме - никакая. Фанатам Юлии Владимировны понятно? Потому и не писали, потому что не было у нее как-то роли, о которой можно было бы писать... В самом арбитраже Тимошенко не принимала никакого участия. В отличие от того же Диденко (экс-заместитель главы "Нафтогаза", - ред.), который выступал свидетелем на процессе и таким образом способствовал нашему выигрышу", - говорится в сообщении.
По мнению Витренко, именно Диденко, а не договоренностям Тимошенко-Путин, стоит біть благодарными возможности судиться против "Газпрома" в Стокгольме, а не в Москве. Ведь бывший заместитель в последний момент вставил соответствующее положение в контракт.
Также Витренко объяснил, что победа Украины в Стокгольме, если пересчитать в гривне, позволила каждой украинской семье избавиться от долга в 112 тысяч гривень и получить газа на 3,8 тыс. гривень.
- Напомним, 30 мая "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания долга в $2,6 млрд с российского ПАО "Газпром" в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.
- 5 июня суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" $2,6 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
- Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении выполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа. 18 июня "Нафтогаз Украины" обратился в Апелляционный суд Швеции по поводу этого решения.
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