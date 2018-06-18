Тимошенко проигнорировала просьбу свидетельствовать в Стокгольмском арбитраже, - замглавы "Нафтогаза"

18 июня, 2018, 20:53

Во время судебного процесса "Нафтогаза" против "Газпрома" Юлию Тимошенко пригласили выступить в качестве свидетеля, однако она не ответила в установленное время

Об этом сообщил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

По словам Витренко, во время судебного процесса "Газпрома" против "Нафтогаза" к Тимошенко обращались с просьбой выступить свидетелем. Но так и не получив в определенный промежуток времени необходимых заверений по поводу согласия выступить свидетелем на украинской стороне, рассчитывать на помощь Тимошенко не приходилось.

"Роль Тимошенко в победе в Стокгольме - никакая. Фанатам Юлии Владимировны понятно? Потому и не писали, потому что не было у нее как-то роли, о которой можно было бы писать... В самом арбитраже Тимошенко не принимала никакого участия. В отличие от того же Диденко (экс-заместитель главы "Нафтогаза", - ред.), который выступал свидетелем на процессе и таким образом способствовал нашему выигрышу", - говорится в сообщении.

По мнению Витренко, именно Диденко, а не договоренностям Тимошенко-Путин, стоит біть благодарными возможности судиться против "Газпрома" в Стокгольме, а не в Москве. Ведь бывший заместитель в последний момент вставил соответствующее положение в контракт.

Также Витренко объяснил, что победа Украины в Стокгольме, если пересчитать в гривне, позволила каждой украинской семье избавиться от долга в 112 тысяч гривень и получить газа на 3,8 тыс. гривень.