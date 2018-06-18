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Три нокдауна и нокаут. Украинский боксер защитил титул чемпиона мира


фото: xsport
Украинский боксер Артем Далакян нокаутировал в Киеве таиландца Сиричаи Таена и защитил титул чемпиона мира WBA

Об этом сообщает Xsport.

Непобедимый боксер из Днепра Артем Далакян защитил в Киеве титул чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в наилегчайшем весе (до 50,8 кг), победив техническим нокаутом в восьмом раунде претендента из Таиланда Сиричаи Таена.

Далакян с первого раунда начал диктовать условия в ринге. Представитель Украины удачно работал на дистанции и имел полное преимущество в скорости и технике. Далакян восемь раундов избивал соперника и трижды отправив его в нокдаун.

Бой закончился за 4 секунды до окончания восьмого раунда, когда рефери остановил одностороннее избиение таиландца и зафиксировал победу Артема Далакяна техническим нокаутом.

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