Три нокдауна и нокаут. Украинский боксер защитил титул чемпиона мира

18 июня, 2018, 06:35

Украинский боксер Артем Далакян нокаутировал в Киеве таиландца Сиричаи Таена и защитил титул чемпиона мира WBA

Об этом сообщает Xsport.

Непобедимый боксер из Днепра Артем Далакян защитил в Киеве титул чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в наилегчайшем весе (до 50,8 кг), победив техническим нокаутом в восьмом раунде претендента из Таиланда Сиричаи Таена.

Далакян с первого раунда начал диктовать условия в ринге. Представитель Украины удачно работал на дистанции и имел полное преимущество в скорости и технике. Далакян восемь раундов избивал соперника и трижды отправив его в нокдаун.

Бой закончился за 4 секунды до окончания восьмого раунда, когда рефери остановил одностороннее избиение таиландца и зафиксировал победу Артема Далакяна техническим нокаутом.

Артем Далакян стал чемпионом мира в феврале 2018 года, победив американца Брайана Вилорию.

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