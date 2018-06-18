Трамп планирует создать космические войска
18 июня, 2018, 22:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует создать космические войска как самостоятельный вид войск
Об этом сообщает АР.
"У нас будут космические войска, которые будут отдельным, но равноправным видом войск", - сказал он.
Трамп также хочет восстановить в полном объеме работу космической программы. Восстановление работы космической программы он назвал вопросом национальной безопасности, заявив, что не хочет, чтобы "Китай, Россия и другие страны опережали нас". Также президент пообещал вернуть миссию американских астронавтов на Луну и в определенной перспективе достичь Марса.
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