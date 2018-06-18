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Трамп планирует создать космические войска

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует создать космические войска как самостоятельный вид войск

Об этом сообщает АР.

"У нас будут космические войска, которые будут отдельным, но равноправным видом войск", - сказал он.

Трамп также хочет восстановить в полном объеме работу космической программы. Восстановление работы космической программы он назвал вопросом национальной безопасности, заявив, что не хочет, чтобы "Китай, Россия и другие страны опережали нас". Также президент пообещал вернуть миссию американских астронавтов на Луну и в определенной перспективе достичь Марса.

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