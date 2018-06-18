Суд снова взял под стражу россиянина с удостоверением "снайпера "ДНР"
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
"По ходатайству процессуального руководителя Красноармейского городского суда обвиняемому Кимаковскому И.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и он арестован в зале суда", - заявила Сарган.
Игорь Кимаковский - бывший преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета. Украинские пограничники задержали его в Березовом Донецкой области. На блокпосту обвиняемый предъявил им удостоверение "снайпера ДНР" на имя Артема Сергеева, при себе у него был пистолет Макарова.
Личность Кимаковского пограничники установили после проведения обыска в его автомобиле с российскими номерами. Россиянину инкриминируют несколько статей: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией.
Тяжелые статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет и возможность конфискации имущества.
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