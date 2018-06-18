 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Срна переходит из "Шахтера" в итальянский клуб


фото: shakhtar.info
Экс-капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна договорился с итальянским "Кальяри"

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 36-летний хорват станет игроком "Кальяри" и подпишет с италийским клубом контракт на один сезон. Также Срна будет иметь опцию продления соглашения еще на год. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено на этой неделе.

Хорватский футболист ранее сообщил, что продолжит карьеру за пределами Украины. Контракт Срны с дончанами закончился этим летом. "Шахтер" не хочет продлевать с ним соглашение из-за допинг-скандала. Дисквалификация хорвата заканчивается 22 августа.

По итогам сезона 2017-2018 "Кальяри" занял 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии и остался в серии А.

  • В этом межсезонье "Шахтер" также покинул лучший бомбардир команды аргентинец Паулу Феррейра, который перешел в португальскую "Бенфику".

  • "Шахтер" установил трансферный рекорд украинских клубов, продав за 60 млн евро в английский "Манчестер Юнайтед" бразильского полузащитника Фреда.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июня, 2018 понедельник

больше новостей

18 июня, 2018 понедельник

17 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать