Срна переходит из "Шахтера" в итальянский клуб

18 июня, 2018, 13:21

Экс-капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна договорился с итальянским "Кальяри"

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 36-летний хорват станет игроком "Кальяри" и подпишет с италийским клубом контракт на один сезон. Также Срна будет иметь опцию продления соглашения еще на год. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено на этой неделе.

Хорватский футболист ранее сообщил, что продолжит карьеру за пределами Украины. Контракт Срны с дончанами закончился этим летом. "Шахтер" не хочет продлевать с ним соглашение из-за допинг-скандала. Дисквалификация хорвата заканчивается 22 августа.

По итогам сезона 2017-2018 "Кальяри" занял 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии и остался в серии А.