Срна переходит из "Шахтера" в итальянский клуб
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, 36-летний хорват станет игроком "Кальяри" и подпишет с италийским клубом контракт на один сезон. Также Срна будет иметь опцию продления соглашения еще на год. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено на этой неделе.
Хорватский футболист ранее сообщил, что продолжит карьеру за пределами Украины. Контракт Срны с дончанами закончился этим летом. "Шахтер" не хочет продлевать с ним соглашение из-за допинг-скандала. Дисквалификация хорвата заканчивается 22 августа.
По итогам сезона 2017-2018 "Кальяри" занял 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии и остался в серии А.
- В этом межсезонье "Шахтер" также покинул лучший бомбардир команды аргентинец Паулу Феррейра, который перешел в португальскую "Бенфику".
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"Шахтер" установил трансферный рекорд украинских клубов, продав за 60 млн евро в английский "Манчестер Юнайтед" бразильского полузащитника Фреда.
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