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Скульптор переделал бюст Роналду, с которого смеялся весь мир


фото: marca
Португальский скульптор Мануэль Сантуш создал новый бюст португальского футболиста Кришитану Роналду

Об этом сообщает Marca.

Бюст установлен в аэропорту города Фуншал на острове Мадейра, где родился Роналду. Новым бюстом заменили неудачный старый, с которого насмехались во всем мире. Прошлый бюст Криштиану Роналду оказался комичным и непохожим на футболиста и превратился в мем в сети.

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  • Мануэл Сантуш также создал скульптуру другого футболиста "Реала" - валлийца Гарета Бэйла, которую установили в Кардиффе перед финалом прошлогодней Лиги чемпионов.

 

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