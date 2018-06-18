Скульптор переделал бюст Роналду, с которого смеялся весь мир

18 июня, 2018, 14:43

Португальский скульптор Мануэль Сантуш создал новый бюст португальского футболиста Кришитану Роналду

Об этом сообщает Marca.

Бюст установлен в аэропорту города Фуншал на острове Мадейра, где родился Роналду. Новым бюстом заменили неудачный старый, с которого насмехались во всем мире. Прошлый бюст Криштиану Роналду оказался комичным и непохожим на футболиста и превратился в мем в сети.