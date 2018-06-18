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Швейцарцы по дороге на матч ЧМ-2018 в Ростове планировали заехать в оккупированный Донецк


фото: Facebook
Футбольные болельщики из Швейцарии чуть не попали на передовую в зоне проведения ООС на Донетчине, когда направлялись на матч Чемпионата мира в Ростове-на-Дону

Об этом рассказала журналистка и волонтер Анна Домбровская в Facebook.

По словам волонтерки, футбольные фанаты ехали на матч Бразилия - Швейцария в Ростов-на-Дону, который должен состояться 17 июня. Однако навигатор иностранцев проложил путь через оккупированный Донецк. Отмечается, что ночевать "болельщики" планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке.

"Вот интересно, а при пересечении границы Украины или на блок-постах на въезде в зону ООС у туристов вообще не спрашивают цель поездки? У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018", - допытывается Домбровская.

Журналистка объяснила европейским фанам, что ехать через передовую и "ДНР" не стоит, и указала другой, более безопасный маршрут в Ростов - "если поездка в страну-оккупант вообще может быть безопасной".

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