Швейцарцы по дороге на матч ЧМ-2018 в Ростове планировали заехать в оккупированный Донецк
Об этом рассказала журналистка и волонтер Анна Домбровская в Facebook.
По словам волонтерки, футбольные фанаты ехали на матч Бразилия - Швейцария в Ростов-на-Дону, который должен состояться 17 июня. Однако навигатор иностранцев проложил путь через оккупированный Донецк. Отмечается, что ночевать "болельщики" планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке.
"Вот интересно, а при пересечении границы Украины или на блок-постах на въезде в зону ООС у туристов вообще не спрашивают цель поездки? У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018", - допытывается Домбровская.
Журналистка объяснила европейским фанам, что ехать через передовую и "ДНР" не стоит, и указала другой, более безопасный маршрут в Ростов - "если поездка в страну-оккупант вообще может быть безопасной".
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