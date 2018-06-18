СБУ открыла производство в отношении лидера С14 из-за задержания Лусварги
18 июня, 2018, 12:08
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении лидера праворадикального движения С14 Евгения Карася из-за задержания пророссийского боевика Рафаэля Лусварги
Об этом сообщает адвокат Люсварги Валентин Рыбин в Facebook.
"Главным следственным Управлением СБ Украины в Единый Реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении представителями С14 в центре Киева 04.05.18 террористического акта и похищение человека", говорится в сообщении.
Напомним, 18 мая Шевченковский райсуд Киева своим постановлением обязал следователя СБУ начать досудебное следствие против националистов, которые совершили общественное задержание Рафаэля Лусварги.
- В августе 2017 года апелляционный суд помиловал Лусварги, отменив предыдущее судебное решение о его 13-летнее заключение, после чего он поселился в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата и свободно передвигался по Киеву.
- 4 мая националисты схватили наемника. Того же дня прокуратура стала настаивать на взятии его под стражу.
- Впоследствии стало известно, что Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в терроризме бразильцу Рафаэлю Лусварги с 6 июня на 7 мая.
- Боевик Рафаэль Лусварги никогда не был включенным в списки обмена пленными, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
- 7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области взял под стражу бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне российских боевиков на Донбассе.
Читайте также
-
-
-
29 мая, 2018 Когда трансплантация в Украине станет реальностью
-
31 мая, 2018 Виталий Портников: "Газпром" уничтожает сам себя
-
Читайте также
-
-
29 мая, 2018 Когда трансплантация в Украине станет реальностью
-
31 мая, 2018 Виталий Портников: "Газпром" уничтожает сам себя