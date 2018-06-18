СБУ открыла производство в отношении лидера С14 из-за задержания Лусварги

18 июня, 2018, 12:08

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении лидера праворадикального движения С14 Евгения Карася из-за задержания пророссийского боевика Рафаэля Лусварги

Об этом сообщает адвокат Люсварги Валентин Рыбин в Facebook.

"Главным следственным Управлением СБ Украины в Единый Реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении представителями С14 в центре Киева 04.05.18 террористического акта и похищение человека", говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая Шевченковский райсуд Киева своим постановлением обязал следователя СБУ начать досудебное следствие против националистов, которые совершили общественное задержание Рафаэля Лусварги.