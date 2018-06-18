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СБУ объявила о подозрении сообщнице боевиков, которая изготавливала амуницию

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении сообщнице боевиков

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области сообщили о подозрении в финансировании терроризма совладелице нелегального бизнеса", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили, что жительница Донецка вместе с сообщником наладили на оккупированной территории незаконный бизнес по изготовлению военного снаряжения и амуниции.

Продукцию злоумышленники поставляли вооруженным формированиям боевиков и платили "налоги" в так называемый бюджет террористов. Сырье и комплектующие дельцы получали из РФ через закрытые пункты пропуска.

Злоумышленницы заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, она объявлена в розыск.

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