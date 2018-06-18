СБУ объявила о подозрении сообщнице боевиков, которая изготавливала амуницию
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области сообщили о подозрении в финансировании терроризма совладелице нелегального бизнеса", - говорится в сообщении.
Так, правоохранители установили, что жительница Донецка вместе с сообщником наладили на оккупированной территории незаконный бизнес по изготовлению военного снаряжения и амуниции.
Продукцию злоумышленники поставляли вооруженным формированиям боевиков и платили "налоги" в так называемый бюджет террористов. Сырье и комплектующие дельцы получали из РФ через закрытые пункты пропуска.
Злоумышленницы заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, она объявлена в розыск.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве