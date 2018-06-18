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Россия может согласиться на обмен пленными во время ЧМ-2018. Объяснение МИД

Россия может согласиться на очередной обмен пленными с Украиной во время проведения Чемпионата мира по футболу

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире "5 канала".

По его словам, в этом деле не стоит рассчитывать на скорое освобождение всех украинских пленников. Впрочем, как заметил министр, в Кремле могут согласиться на обмен, чтобы улучшить свой имидж во время чемпионата.

"Чемпионат должны использовать, но и дальше должны работать. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления", - подчеркнул Климкин.

10 июня президент России Владимир Путин рассказал, что обсудил с президентом Петром Порошенко обмен украинских политзаключенных на подозреваемого в государственной измене журналиста Кирилла Вышинского.

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