"Убийство" Бабченко: покушение должно было произойти и против сына Авакова, - Герман
18 июня, 2018, 14:07
Организатор покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман назвал еще одно имя из списка лиц, которых планировали убить в Украине
Об этом Герман заявил в Апелляционном суде Киева, который сегодня рассматривает жалобу на его арест, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что в списке потенциальных жертв заказных убийств Бабченка не было, а был сын главы МВД Арсена Авакова Александр.
По словам Германа, список ему прислали через мессенджер под названием Signal в виде двух фотографий.
Задержанный также отметил, что деньги "киллеру" Бабченка Алексею Цымбалюку он дал на покупку автомобиля, а не за убийство. При этом, в прошлый раз, Герман подтвердил, что дал ему деньги именно за убийство. Напомним, что Цымбалюк также был участником инсценировки покушения на Бабченко.
- Напомним, в ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Позже стало известно, что убийство было инсценированным в рамках спецоперации СБУ.
- СБУ удалось задержать организатора покушения. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб. "Киллер" Бабченка сдал организатора покушения СБУ.
- Организатор убийства Борис Герман подтвердил, что договаривался с людьми с РФ о террористической деятельности. Суд арестовал подозреваемого в организации покушения Бориса Германа.
- СБУ предоставила доказательства причастности Вячеслава Пивоварника к покушению на Бабченко и объявила ему подозрение в терроризме.
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