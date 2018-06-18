"Убийство" Бабченко: покушение должно было произойти и против сына Авакова, - Герман

18 июня, 2018, 14:07

Организатор покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман назвал еще одно имя из списка лиц, которых планировали убить в Украине

Об этом Герман заявил в Апелляционном суде Киева, который сегодня рассматривает жалобу на его арест, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что в списке потенциальных жертв заказных убийств Бабченка не было, а был сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

По словам Германа, список ему прислали через мессенджер под названием Signal в виде двух фотографий.

Задержанный также отметил, что деньги "киллеру" Бабченка Алексею Цымбалюку он дал на покупку автомобиля, а не за убийство. При этом, в прошлый раз, Герман подтвердил, что дал ему деньги именно за убийство. Напомним, что Цымбалюк также был участником инсценировки покушения на Бабченко.