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"Шахтер" купил двух талантливых бразильцев


фото: shakhtar.com
В "Шахтер" перешли молодые бразильские футболисты Феранадо и Майкон

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

19-летний Фернандо подписал с "Шахтером" пятилетний контракт. По информации Globo дончане заплатили за форварда "Палмейрас" 5,5 млн евро. Кроме того, бразильский клуб получит 15% от следующей продажи футболиста. Фернандо провел лишь два матча за основу "Палмейрас", также он является игроком молодежной сборной Бразилии U-20.

Еще одним новичком "Шахтера" стал 20-летний полузащитник "Коринтианс" Майкон, с которым также подписали 5-летнее соглашение. "Шахтер" заключил пятилетнее соглашение с полузащитником молодежной сборной Бразилии Майкона, который переходит из бразильского "Коринтианса". Transfermarkt сообщает, что дончане заплатили за хавбека 6,6 млн евро.

Майкон нынешнего сезона сыграл в чемпионате Бразилии 9 матчей и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес на счету полузащитника 6 игр. Полузащитник провел 8 матчей и забил 1 гол за молодежную сборную Бразилии U-20.

  • Сегодня "Шахтер" объявил о переходе еще одного бразильца - форварда киевского "Динамо" Жуниора Мораеса.
  • Ранее дончане выкупили у "Манчестер Сити" права на нигерийского форварда Оларенважу Кайоде.
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