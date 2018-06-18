"Шахтер" купил двух талантливых бразильцев

18 июня, 2018, 11:12

В "Шахтер" перешли молодые бразильские футболисты Феранадо и Майкон

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

19-летний Фернандо подписал с "Шахтером" пятилетний контракт. По информации Globo дончане заплатили за форварда "Палмейрас" 5,5 млн евро. Кроме того, бразильский клуб получит 15% от следующей продажи футболиста. Фернандо провел лишь два матча за основу "Палмейрас", также он является игроком молодежной сборной Бразилии U-20.

Еще одним новичком "Шахтера" стал 20-летний полузащитник "Коринтианс" Майкон, с которым также подписали 5-летнее соглашение. "Шахтер" заключил пятилетнее соглашение с полузащитником молодежной сборной Бразилии Майкона, который переходит из бразильского "Коринтианса". Transfermarkt сообщает, что дончане заплатили за хавбека 6,6 млн евро.

Майкон нынешнего сезона сыграл в чемпионате Бразилии 9 матчей и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес на счету полузащитника 6 игр. Полузащитник провел 8 матчей и забил 1 гол за молодежную сборную Бразилии U-20.