"Нафтогаз" подал апелляцию для исполнения решения Стокгольмского арбитража
18 июня, 2018, 11:10
НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Апелляционный суд Швеции, который 13 июня издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству ПАО "Газпром"
Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.
"Сегодня мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в апелляционный суд является, как правило, публичными. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного!", - говорится в сообщении.
Также, Витренко добавил, что в "Нафтогазе Украины" уверены в победе "и в этом поединке".
- Напомним, "Киевтеплоэнерго" подало в суд на "Нафтогаз" по поставкам газа для столицы.
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