"Нафтогаз" подал апелляцию для исполнения решения Стокгольмского арбитража

18 июня, 2018, 11:10

НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Апелляционный суд Швеции, который 13 июня издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству ПАО "Газпром"

Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Сегодня мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в апелляционный суд является, как правило, публичными. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного!", - говорится в сообщении.

Также, Витренко добавил, что в "Нафтогазе Украины" уверены в победе "и в этом поединке".