"Кто стоит, садитесь, пожалуйста": Порошенко о том, как за год выросли бюджетные поступления ОТГ

18 июня, 2018, 12:46

Бюджетные поступления объединенных территориальных общин в течение года в среднем выросли на 65%

Об этом во время 14-го Украинского муниципального форума заявил президент Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что децентрализация является эффективной частью антикоррупционной стратегии. Она уменьшает влияние государства, а скорее уполномоченных ею лиц, на распределение денежных ресурсов, демонополизирует и рассредотачивает финансовую власть.

По его словам, это значительно усилило финансовую состоятельность объединенных территориальных общин (ОТГ). Таким образом, увеличение поступлений в общий фонд местных бюджетов за январь-май, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, составляет 24%.

"Но это в общем, средняя температура по палате. Ибо в 665 ОТГ - такой прирост в среднем составил - кто стоит, сядьте, пожалуйста - 65%. За год на 65% выросли бюджетные поступления ОТГ", - подчеркнул Порошенко.

Он также добавил, что в этом году доля местных налогов и сборов в собственных доходах местных бюджетов составит, по прогнозу, 30%. А в 2014-м году она составляла менее одного процента.