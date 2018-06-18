"Кто стоит, садитесь, пожалуйста": Порошенко о том, как за год выросли бюджетные поступления ОТГ
Об этом во время 14-го Украинского муниципального форума заявил президент Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что децентрализация является эффективной частью антикоррупционной стратегии. Она уменьшает влияние государства, а скорее уполномоченных ею лиц, на распределение денежных ресурсов, демонополизирует и рассредотачивает финансовую власть.
По его словам, это значительно усилило финансовую состоятельность объединенных территориальных общин (ОТГ). Таким образом, увеличение поступлений в общий фонд местных бюджетов за январь-май, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, составляет 24%.
"Но это в общем, средняя температура по палате. Ибо в 665 ОТГ - такой прирост в среднем составил - кто стоит, сядьте, пожалуйста - 65%. За год на 65% выросли бюджетные поступления ОТГ", - подчеркнул Порошенко.
Он также добавил, что в этом году доля местных налогов и сборов в собственных доходах местных бюджетов составит, по прогнозу, 30%. А в 2014-м году она составляла менее одного процента.
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