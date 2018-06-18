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"Челси" нашел нового главного тренера


фото: bein sports
Новым главным тренером "Челси" станет итальянец Маурицио Сарри из "Наполи"

Об этом сообщает Football Italia.

"Челси" договорился с "Наполи" выкупит контракт тренера за 5 млн евро. Ранее клубы не могли договориться, ведь лондонцы отказывались платить за Сарри отступных в 8 млн евро. Тренера заметили болельщики "Челси" в одном из лондонских отелей. Ожидается, что переговоры итальянца с "Челси" завершатся 19 июня.

Отмечается, что "Наполи" выдвинул Сарри условие не забирать с собой в Лондон лидеров итальянского клуба - Петра Зелиньски, Рауля Альбиоля и Эльсейда Хюсая. Вместе с тем, известно, что вместе с Сарри до лондонского клуба перейдут все его ассистенты, которые работают вместе с тренером еще со времен его работы в "Эмполи". Вместе с ними специалист уже начал составлять план подготовки "Челси" к новому сезону.

  • Кроме 5 млн евро отступных "Наполи", английский клуб будет вынужден заплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта предыдущем тренеру - другому итальянцу Антонио Конте, который получит 10 млн евро.

 

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