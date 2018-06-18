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Прозрачность медиа-собственности – залог информационного суверенитета, - Княжицкий


фото: rada.gov.ua
О необходимости принятия законопроекта "О внесении изменений в Закон "О телевидении и радиовещании" по поводу усовершенствования механизмов обеспечения прозрачности собственности аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации", рег. № 6762, отметил глава комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий

Заявление было сделано во время заседания согласительного совета в понедельник, 18 июня.

Княжицкий подчеркнул, что законопроект несколько месяцев не выносится на рассмотрение парламента, хотя профильный комитет рассмотрел его еще в октябре прошлого года.

«Мы все возмущались, когда один из наших коллег, владелец канала, выступал с обвинениями в адрес Сенцова и других политзаключенных. Волна возмущения прошла, и все про это забыли, как будто ничего и не произошло», - сказал народный депутат.

Он также подчеркнул, что принятие законопроекта усовершенствует процедуру раскрытия и проверки информации о структуре и владельце медиа и об источниках финансирования этих убыточных СМИ.

«Тогда обществом не будут манипулировать такие горе-владельцы и тогда мы защитим свою национальную безопасность. Законопроект прошел комитет и лежит в парламенте уже несколько месяцев. Одно дело говорить, а другое – реально защитить информационный суверенитет», - сказал Николай Княжицкий.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада Украины приняла Закон № 674-VIII авторства Николая Княжицкого и других народных депутатов, который предусмотрел механизмы обнародования информации о владельце и конечном бенефициаре СМИ. Учитывая правоприменение действующих норм, авторы Николай Княжицкий, Александр Сочка, Александр Бригинец и Вадим Денисенко предлагают усовершенствование положений закона.

Соответствующий законопроект №6762 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» относительно усовершенствования механизмов обеспечения прозрачности собственности аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации зарегистрирован 18 июля 2017 года.

Он предусматривает улучшение процедуры раскрытия и проверки достоверности информации о структуре собственности СМИ. Им уточняется круг лиц, которые могут осуществлять влияние на деятельность субъектов информационной деятельности, а также процедуры проверки Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания как регулятора. Также проектом закона предусмотрено усиление ответственности за неустранение нарушений.

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