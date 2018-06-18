Порошенко хочет назначить министром по делам ветеранов своего бывшего пресс-секретаря, - СМИ

18 июня, 2018, 20:58

Президент Петр Порошенко хочет, чтобы на должность министра по делам ветеранов была назначена его бывшая пресс-секретарь и нынешний народный депутат от БПП Ирина Фриз

Об этом заявил на заседании фракции лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, информирует INSIDER со ссылкой на одного из депутатов фракции.

Позже информацию о намерениях Порошенко предложить кандидатуру Фриз подтвердил еще один источник, не связанный с "Народным фронтом". Этот собеседник также считает, что при назначении Фриз может не хватить голосов в Верховной Раде.

18 июня на Согласительном совете парламента представитель правительства обратился к коалиции с просьбой предоставить согласованную кандидатуру на должность министра по делам ветеранов.

Тем временем депутат от БПП Александр Третьяков требует от Гройсмана как можно скорее назначить настоящего министра.

Третьяков напомнил, что представление кандидатуры на должность министра является функцией главы правительства. Ранее Третьяков был одним из инициаторов создания такого министерства.