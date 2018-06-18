Подполковнику сломали челюсть в кафе Мариуполя, когда тот попросил меню на украинском

18 июня, 2018, 11:52

Подполковнику Государственной пограничной службы в кафе Мариуполя сломали челюсть, когда он просил дать ему меню на украинском

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Она рассказала, что подполковник Госпогранслужбы по имени Стас, который 14 лет служит на восточных границах Украины, потерял дом, когда началась война.

Боец также выводил из всех горячих точек Донецкой области своих собратьев, а в прошлом году получил Орден Даниила Галицкого. Сейчас он возглавляет пропускной пункт Сартана.

"Вчера в Мариуполе, придя вечером в кафе RedCups с коллегами - охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все через просьбу уважать клиентов и дать меню на УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ", - отметила Бобровская.

Она попросила пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна держать эту ситуацию в публичной плоскости и приложить все усилия, чтобы защитила честь и достоинство военнослужащего.