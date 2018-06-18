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Подполковник просил взятку от подчиненного и задействовал в этом жену

Подразделение военной контрразведки Объединенных сил задокументировало факт вымогательства командиром одного из подразделений ВСУ взятку в сумме 6 тыс. грн. от подчиненного офицера

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Командир требовал деньги за не препятствование в переводе для дальнейшего прохождения военной службы в другой воинской части.

В получении взятки помогала жена командира: именно ей передавались деньги по месту жительства в Запорожье.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием), которым предусмотрено наказание в виде лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

17 июня подполковника задержали. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.
 

 

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