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Под Киевом в населенном пункте заметили лося и угостили его

В селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области заметили лося

Об этом сообщает очевидица происшествия Юлия Прокуда в Facebook.

"Приехали на выходные погостить к родителям. Вышли в Новых Петровцах с детьми прогуляться, и как вы думаете, кого мы встретили?", - пишет Юлия под подписью к фото лося.

Женщина добавила, что для животного вызвали ветеринара, после чего отвезли в лес.

На фото видно, что мужчина поит животное из бутылки.

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