Под Киевом в населенном пункте заметили лося и угостили его
18 июня, 2018, 10:42
В селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области заметили лося
Об этом сообщает очевидица происшествия Юлия Прокуда в Facebook.
"Приехали на выходные погостить к родителям. Вышли в Новых Петровцах с детьми прогуляться, и как вы думаете, кого мы встретили?", - пишет Юлия под подписью к фото лося.
Женщина добавила, что для животного вызвали ветеринара, после чего отвезли в лес.
На фото видно, что мужчина поит животное из бутылки.
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