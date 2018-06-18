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По факту избиения журналиста в Херсоне открыли уголовное производство


фото: facebook
В Херсоне по факту избиения журналиста Сергея Никитенко полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Херсонской области.

"Утром в Корабельное отделение полиции обратился 35-летний житель областного центра. Он представился журналистом одного из средств массовой информации и рассказал, что двое неизвестных мужчин на улице повлекли заявителю телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что полиция выясняет обстоятельства нанесения потерпевшему телесных повреждений.

Уголовное производство открыли по ч.ч.2 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении журналиста). Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

  • Напомним, происшествие случилось утром 18 июня. По его словам, нападавшими оказались двое "бородачей", которые ждали его возле стоянки. После избиения злоумышленники сели в автомобиль с єврономерами.
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