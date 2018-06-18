По факту избиения журналиста в Херсоне открыли уголовное производство

18 июня, 2018, 14:04

В Херсоне по факту избиения журналиста Сергея Никитенко полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Херсонской области.

"Утром в Корабельное отделение полиции обратился 35-летний житель областного центра. Он представился журналистом одного из средств массовой информации и рассказал, что двое неизвестных мужчин на улице повлекли заявителю телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что полиция выясняет обстоятельства нанесения потерпевшему телесных повреждений.

Уголовное производство открыли по ч.ч.2 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении журналиста). Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.