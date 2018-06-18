Плюс-сайз модель обвиняет Instagram в дискриминации. Почему

18 июня, 2018, 12:11

Модель plus size Джорджина Хорн подозревает Instagram в том, что сеть скрывает ее фотографии

Об этом она пишет в своем аккаунте в Instagram.

Джорджина Хорн - модель plus size. На своей странице она выкладывает фотографии, на которых демонстрирует свои формы. Однако она подозревает Instagram в том, что ее фото намеренно не включают в топ-публикаций и публикуют там снимки только худых девушек.

Джорджина считает это ограничением прав людей с избыточным весом.

"Я теневым образом забанена в Instagram: я могу это сказать, потому что мои посты никогда не выходят в топ по хештегу, а мои лайки значительно уменьшены. Если бы я была стройной женщиной, что публикует подобный контент, этого бы не произошло", - говорит модель.