Пересадить фекалии одних коал другим, чтобы спасти носорогов. Что задумали ученые
Об этом пишет журнал Nature.
Коалы – одни из самых безумных в плане питания существ на Земле. Эти сумчастые медведи потребляют исключительно листья деревьев эвкалипта - и лишь несколько его разновидностей. Также большинство коал ест и может переваривать только один конкретный вид, что создает угрозу для их жизни, ведь "спрос" на эвкалипт у коал местами превышает "предложение", что грозит им голодной смертью.
Эколог Бен Мур и его коллегами из Университета Западного Сиднея в Австралии предполагают, что это также может быть связано с несовместимостью между доступными эвкалиптами и составом отдельных кишечных бактерий коалы.
Сейчас исследователи, которые изучают коал и другие уязвимые виды, пытаются выяснить, могут ли изменения бактерий кишечника животного через изменения в рационе - или даже фекальные трансплантаты - увеличить вероятность выживания.
Мур и его коллеги собрали фекалии от 200 коал на 20 участках по всей Австралии и проанализировали их, то подозрения подтвердились – опасность заключается именно в разнице микрофлор.
Теперь, если биологам удастся с помощью пересадки фекалий дополнить микрофлору коал, которые едят один тип (прутовидный) эвкалипта, бактериями, необходимыми для переваривания другой (косой), то после пересадки коалы смогут питаться и тем, и другим.
Это сделает меню коалы вдвое более разнообразным и, конечно, увеличит шансы такого коалы на выживание. Что важнее, успех эксперимента может помочь другим видам, которым действительно грозит вымирание, например, белым носорогам, которые из-за проблем с диетой и кишечной микрофлорой плохо размножаются в неволе.
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